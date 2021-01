Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii CCR au respins, miercuri, sesizarea Guvernului cu privire la legea pentru aprobarea rectificarii bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020, care prevad, printre altele, majorarea cu 40% a punctului de pensie. Ministrul Muncii a facut declarații dupa decizia…

- Curtea Constitutionala (CCR) a respins in sedinta de astazi sesizarea Guvernului cu privire la legile pentru aprobarea rectificarii bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020, care prevad, printre altele, majorarea cu 40% a punctului de pensie

- Noul ministru al Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, afirma ca si-a propus ca in mandatul sau "sa scoata subiectul pensiilor din logica politica si politicianista". Intrebata daca vor creste pensiile in cursul acestui an, Turcan spune ca pensiile vor fi indexate "cel putin cu rata…

- Raluca Turcan, ministrul muncii și protecției sociale, a afirmat, marți, ca pensiile vor crește in acest an cel puțin cu rata inflației, informeaza Digi 24, citata de News.ro.Ralua Turcan a precizat ca in acest moment guvernul se afla in etapa de pregatire a bugetului pentru anul 2021. ”In 2021, am…

- Majorarea pensiilor a fost cel mai dezbatut subiect al anului. Noul ministru al Muncii, Raluca Turcan, a venit cu precizari privind recalcularea pensiilor. Masura vizeaza milioane de romani.Noul ministru al Muncii și Protecției Sociale, Raluca Turcan, a anunța ca intenioneaza sa inființeze o comisie inter-ministeriala…

- Metoda de calcul pentru stabilirea cresterii salariului minim pentru anul viitor se modifica, astfel ca salariul minim va creste cel putin raportat la rata inflatiei, a declarat ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, intr-o conferinta...

- O comisie inter-ministeriala va fi infiintata de urgenta, pe 28 decembrie, cu scopul inceperii recalcularii pensiilor pe baza de contributivitate, a declarat ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, in conferinta de presa organizata dupa preluarea mandatului. „As sublinia subiectul pensiilor,…

- O comisie inter-ministeriala va fi înfiintata de urgenta, pe 28 decembrie, cu scopul începerii recalcularii pensiilor pe baza de contributivitate, a declarat, joi, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, în conferinta de presa organizata dupa preluarea mandatului, relateaza…