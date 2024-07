Stiri pe aceeasi tema

- Agitatia generata de data alegerilor prezidentiale „ar fi fost demna de o cauza mai buna”, apreciaza Raluca Turcan. Intr-o postare pe Facebook, Turcan estimeaza ca in sedinta de joi a coalitiei se va concluziona ca alegerile prezidentiale trebuie sa se desfasoare la termen. „Ne indreptam spre un deznodamant…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, vineri, ca de luni, alaturi de cei doi vicepremieri, ii va invita pe liderii tuturor partidelor politice pentru a stabili impreuna calendarul alegerilor. ”Aceasta este abordarea corecta si nu schimbarea unui ministru caruia i s-a impus de catre propriul partid sa…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat ca de luni ii va invita pe liderii partidelor politice sa discute despre calendarul alegerilor prezidentiale, argumentand ca „topaiala” pe aceasta tema afecteaza increderea intre parteneri si trebuie sa inceteze. „Ma bucur ca, pana acum, actul guvernamental nu a fost…

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a anuntat pe Facebook ca Romania a primit „aviz favorabil de decizie pentru inscrierea in Lista Patrimoniului Mondial UNESCO a Ansamblului Monumental realizat de Constantin Brancusi la Targu Jiu Brancusi Monumental Ensemble of Targu Jiu si a Frontierelor Imperiului…

- Președintele Senatului și liderul Partidului Național Liberal, Nicolae Ciuca, a facut primele declarații dupa aflarea primelor rezultate exit-poll. „Le mulțumesc romanilor pentru ca au votat pentru PNL, considerat „cea mai puternica forța de dreapta” din Romania. Suntem aici sa sarbatorim o victorie.…

- Muzeul National de Istorie a Romaniei a achizitionat un pocal de argint aurit apartinand breslei minerilor din Transilvania si Tara Barsei, datat in 1567, a anuntat, marti, ministrul Culturii, Raluca Turcan . „Inca o veste buna pentru patrimoniul cultural al tarii noastre: Muzeul National de Istorie…

- Romania a devenit in acest an un imens iarmaroc electoral, unde candidații au luat locul vanzatorilor, iar rolul cumparatorilor este jucat de cei care voteaza. Vanzatorul, adica candidatul, promite cate-n luna și-n stele, iar cumparatorul, transformat ad-hoc in votant, sta-n cumpana, analizeaza oferta,…

- Florin Barbu, ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, are vești bune. In urma vizitei delegației Guvernului Romaniei in Qatar și Emiratele Arabe Unite (EAU), vede „Un nou drum pentru Romania prin dezvoltarea de proiecte pentru agricultura, zootehnie și procesare”. Florin Barbu scrie, intr-o postare…