Raluca Turcan: PNL are o măsură alternativă la vehiculata introducere a impozitului de 1% din cifra de afaceri „PNL are o masura alternativa la vehiculata introducere a impozitului de 1% din cifra de afaceri: impozit redus de 10% pentru partea de profit in plus declarat, raportat la profitul de anul precedent. Pentru restul obligatiei fiscale se va achita impozit de 16%. In plus, contribuabilii platitori de impozit pe profit si platitori de impozit pe venitul microintreprinderilor, care achita impozitul datorat trimestrial/plata anticipata trimestriala pana la termenele scadente, vor beneficia de o bonificatie de 10% calculata asupra impozitului datorat. Dar numai daca nu inregistreaza debite la nivelul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca s-a intalnit, luni la Palatul Victoria, cu liderii sindicatelor din industria de aparare si aeronautica. Cu aceasta ocazie, a fost analizata situatia companiilor romanesti de stat din aceste sectoare de activitate, iar premierul le-a transmis acestora ca Executivul „sustine…

- In vara anului trecut, guvernanții au decis sa impuna plata CAS și CASS la contractele cu timp parțial de munca. Obligația angajatorilor de a plati contribuții majorate la pensii (CAS) și sanatate (CASS) pentru angajații care lucreaza cu norma parțiala ar urma sa fie eliminata, conform unui proiect…

- Vicepresedintele liberalilor Alina Gorghiu transmite ca PNL se opune taxei pe marile companii propusa de PSD, punctand ca orice modificare in politica fiscala trebuie bine cantarita, nu tratata in cheie electorala. „PNL spune nu taxei pe marile companii propusa de PSD. Romania are nevoie de stabilitate…

- Bogdan Huțuca (PNL), președintele Comisiei de Buget – Finanțe din Camera Deputaților, a respins miercuri intenția PSD de a propune modificari ale cadrului fiscal. „Intenția socialiștilor de a crește fiscalitatea prin impunerea unei taxe pe cifra de afaceri și dorința lor de a implementa impozitul progresiv…

- - Aproape toate statele membre ale UE au crescut salariile minime pe economie in 2023 din cauza inflatiei, arata datele de la Fundatia Europeana pentru Imbunatatirea Conditiilor de Munca si Viata (Eurofound), scrie Ziarul Financiar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Este evaziunea fiscala estimata pentru 2022 din TVA. Daca ANAF estima in iunie evaziunea pentru 2022 la circa 80 miliarde de lei, este evident ca in condițiile inflației aceasta va depași 100 miliarde. Așadar avem un nou record in 2022, o evaziune fiscala aproape echivalentul pensiilor platite in…

- Femeile din Ungaria sub 30 de ani care au copii vor fi scutite de la anul de plata impozitului pe venit, informeaza Agerpres . „Extindem scutirea de la plata impozitului pe venit pana la 30 de ani in cazul femeilor care au copii“, a anuntat miercuri seara ministrul justitiei, Judit Varga, pe Facebook,…

- Seful ANAF publica, luni, pe Facebook, calendarul obligatiilor fiscale pe luna decembrie. ”Contribuabilii constiinciosi si prevazatori gasesc la acest link, calendarul obligatiilor fiscale pe luna decembrie: a transmis seful ANAF. Acesta le recomanda romanilor sa incheie anul cu voiosie, dar si…