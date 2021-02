Planul National de Redresare si Rezilienta va sustine investitii si reforme institutionale inclusiv in domeniul muncii si ne-am propus ca o mare parte a efortului de digitalizare pentru cresterea calitatii serviciilor de ocupare oferite angajatilor si angajatorilor sa fie finantata prin PNRR, a notat ministrul Muncii, Raluca Turcan, pe pagina sa de Facebook.



"Ocuparea fortei de munca in perioada post-Covid este o prioritate pentru toti ministrii Muncii din tarile Uniunii Europene, alaturi de care am participat astazi la o videoconferinta informala organizata de Presedintia Portugheza…