- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a declarat miercuri ca plangerea penala impotriva presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, ramane un demers valabil, punctand ca acesta a incalcat legea prin...

- 'Este valabil si o sa va anuntam in momentul in care am depus aceasta plangere', a afirmat Turcan la Parlament, intrebata daca plangerea penala impotriva lui Dragnea ramane un demers valabil. Ea a aratat ca plangerea penala va fi facuta in baza legii. 'Regulamentul si Statutul Camerei Deputatilor…

Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, considera ca ancheta parlamentara in cazul protestului din 10 august trebuie largita si afirma ca ministrul de Interne, Carmen Dan, trebuie sa prezinte toate informatiile de interes public.

- "Foarte multe vorbe pe care le-a auzit ca sunt zvonuri initial, dar punand cap la cap informatii, ziceri, nu mai pot sa cred ca sunt zvonuri. Motiunea. Va spun ce vorbea Raluca Turcan si Ludovic Orban, vorbind cu oameni din PNL si alte partide. S-a spus ca Raluca Turcan i-a promis ca daca aranjeaza…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a confirmat, vineri, la Buzau, ca a fost inceputa urmarirea penala in rem in privinta sesizarii pe care a facut-o impotriva premierului Viorica Dancila si a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, ,,privind posibila infractiune de tradare”;…

- Liderul senatorilor maghiari, Cseke Attila, a declarat luni ca UDMR nu este de acord cu modificarea codurilor penale prin Ordonanta de Urgenta, amintind ca partidul sau nu a sustinut astfel de decizii nici in perioada guvernului tehnocrat. Si Calin Popescu Tariceanu s-a dezis de planul lui Liviu Dragnea.

- Codul de procedura penala, graba mare. Conducerea Camerei Deputaților a stabilit ca legea sa fie dezbatuta și votata astazi, deși in program nu figura o ședința cu vot final. Mai mult, raportul pe codul de procedura penala a fost adoptat tot astazi, dupa ce conducerea Camerei Deputaților a decis votul…

- "Nu stiu daca vor merge mai departe cu dementa. Ce va pot spune cu siguranta este ca este o comanda foarte ferma. Adica nu intamplator a fost pus imediat Horodniceanu (Daniel Horodniceanu, n.r.) sa gestioneze interimar la DIICOT, pentru ca nu era obligatoriu sa-l puna tot pe el. Aia a fost facuta…