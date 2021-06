Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, susține ca in peste 70% din orașe și comune nu exista nicio evidența a persoanelor varstnice aflate in dificultate, iar peste 90% dintre acestea nu au personal angajat in...

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat marți ca este convins ca va caștiga un nou mandat de lider al formațiunii, chiar și in competiție cu premierul Florin Cițu. Șeful liberalilor a indicat ca și daca unele filiale nu și-au declarat sprijinul pentru candidatura sa la Congres, el cunoaște toți primarii…

- Politistii de investigare a criminalitatii economice din Olt efectueaza, miercuri, 15 perchezitii in cinci localitati din judet, la domiciliile unor persoane, la cabinete medicale si la unele primarii, intr-un dosar de fals in inscrisuri oficiale si uz de fals in vederea fraudarii unor beneficii sociale,…

- "Compania Metrorex nu a achitat inca la bugetul de stat 213 milioane de lei reprezentand contribuțiile sociale ale angajaților pentru anul trecut. In plus are salariați care nu au trecut pe la serviciu", a declarat in exclusivitate pentru Radio Romania Actualitați ministrul Transporturilor.Pierderile…

- Senatorul USR PLUS de Timis, Raoul Trifan, a semnat, alaturi de alti parlamentari colegi de partid, o scrisoare deschisa destinata primarilor din judetul Timis. Prin aceasta, semnatarii au solicitat includerea in bugetele locale a sumelor destinate burselor elevilor. Raoul Trifan si-a motiva gestul…

- Premierul Florin Cițu a avut, luni, o sedinta cu primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, și cu edilii de sector din București. Acestia au discutat despre situația epidemiei de COVID-19 in București. Capitala a depașit 5 cazuri la mia de locuitori. Premierul spera sa poata fi evitata carantina. „Personal,…

