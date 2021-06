Raluca Turcan: Pensiile vor creste in 2022“ Pensiile vor creste, in 2022, cel putin cu rata inflatiei, a precizat, sambata, 05 iunie, in timpul unei vizite efectuate la Botosani, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan.Legislatia pe care o avem in momentul de fata ne a permis ca anul acesta sa mergem pe majorarea pensiilor de 14 facuta la finalul anului trecut si in conditiile in care noua lege a pensiilor, cel mai probabil, va fi gata la finalul anului 2022, inseamna ca anul viitor vom ramane cu actuala legislatie in materi ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

