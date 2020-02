Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul demis Raluca Turcan afirma ca "depesedizarea" va continua si ca Guvernul si-a facut datoria adoptand ordonante de urgenta. Ea spune ca PNL va merge spre anticipate. "Parlamentarii PNL vor fi prezenti la votul de investire a urmatoarelor guverne, dar se vor abtine de la vot, ca sa putem…

- Vicepremierul demis Raluca Turcan afirma ca "depesedizarea" va continua si ca Guvernul si-a facut datoria adoptand ordonante de urgenta. Ea spune ca PNL va merge spre anticipate."Parlamentarii PNL vor fi prezenti la votul de investire a urmatoarelor guverne, dar se vor abtine de la vot, ca…

- Raluca Turcan a explicat intr-o postare pe pagina de Facebook faptul ca cele 261 de voturi date de Parlament nu au fost impotriva Guvernului, ci pentru un principiu democratic. Vicepremierul explica avantajele acestei moțiuni de cenzura pentru Guvernul Orban și pentru Romania, explicand dificultatea…

- Ludovic Orban a precizat, marți seara, ca nu crede ca moțiunea de cenzura inițiata de PSD și UDMR va trece la votul programat miercuri, in Parlament. Premierul a spus ca PNL nu va vota niciun viitor guvern, deși va fi unul tot liberal, pentru ca sa fie declanșate alegerile anticipate. Orban…

- Parlamentarii PNL nu vota investirea niciunui nou Guvern, in cazul in care se va ajunge in situatia declansarii alegerilor anticipate, a declarat, duminica, premierul Ludovic Orban. "Cu siguranta, daca ajungem in situatia declansarii procedurii de anticipate, parlamentarii PNL nu vor vota investirea…

- Premierul Ludovic Orban a declarat in direct la Digi 24 ca e nevoie de un pact pentru declanșarea alegerilor anticipate, pentru a evita o posibila situație in care parlamentarii mai multor partide sa voteze investirea Guvernului.Citește și: Lovitura pentru Parlament! Va fi demis Guvernul Orban?…

- "Incepem pregatirea intensa alegerilor locale, ne-am stabilit un calendar de pregatire a celor mai buni candidati de primar si presedinti de Consiliul Judetean, astfel incat, daca alegerile locale se vor desfasura cel mai rapid in 24 mai - pe un calendar care prevede datele posibile pentru aceste…

- Raluca Turcan a afirmat, intrebata luni daca liberalii ar susține un candidat unic la Primaria General a Capitalei, in persoana lui Nicușor Dan, ca partidul este in logica alegerilor locale pentru a caștiga PNL. Vicepremierul a precizat ca PNL se concentreaza sa trimita candidatul cu cele mai mari…