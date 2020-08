Stiri pe aceeasi tema

- AN SCOLAR 2020-2021. "Parintii trebuie sa fie solidari in desfasurarea acestui proces de incepere a anului scolar si de continuare a anului scolar. Nu poti sa gestionezi doar la nivel de Minister al Educatiei, doar la nivel de scoala inceperea anului scolar fara sa atragi parintii. Parintii trebuie…

- Executivul a adoptat in ședința de miercuri, 19 august, o ordonanța de urgența privind instituirea unor masuri de prevenire a imbolnavirii cu SARS-CoV-2, in unitațile și instituțiile de invațamant preuniversitar și universitar.

- Klaus Iohannis: „Școlile se vor deschide pentru ca este inadmisibil sa avem o generație pierduta, chiar daca situația e diferita fața de anii anteriori. Este foarte important ca școala sa inceapa fizic, copiii trebuie sa mearga la școala, sa invețe, sa se intalneasca cu alți copii de varsta lor.

- La ședința din Senat, care a avut loc marți, s-a pus in discuție triajul epidemiologic din școli. Așa cum se știe, la inceputul orelor de curs intra in cladirea școlii un numar mare de elevi intr-un timp foarte scurt. Din aceasta cauza, Ministerul Sanatații trebuie sa gaseasca o soluție viabila ca toți…

- Anul școlar 2020 - 2021 incepe in 14 septembrie, fiind luate in calcul trei scenarii - roșu, galben și verde - in funcție de situația epidemiologica. Certitudinea pe care o avem in momentul acesta este ca scoala va incepe pe data de 14 septembrie pentru elevii din invatamantul preuniversitar.…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea in aceasta dupa amiaza la Palatul Cotroceni o intalnire pe tema educatiei cu premierul Ludovic Orban si mai multi ministri din executiv. Autoritatile cauta solutii pentru desfasurarea noului an scolar si universitar. Seful statului este de parere ca scoala nu va incepe…

- Incertitudinea privind inceputul de an școlar provoaca ingrijorare in randul elevilor și al parinților care cer raspunsuri din partea autoritaților. Nici profesorii nu sunt mai liniștiți. Perspectiva invațarii la distanța reprezinta și pentru ei o provocare.

- PSD cere Guvernului PNL sa faca „tot posibilul” ca anul scolar sa inceapa in siguranta, spunand ca educatia online este „imposibila” in multe zone si, chiar daca se poate desfasura, studii „solide” arata „cat de complexe si grave sunt urmarile asupra copiilor”. „Copiii trebuie sa mearga la #școala,…