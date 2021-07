Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscutul jurnalist Florin Condurațeanu a incetat din viața in urma unui șoc cardio-respirator. Jurnalistul, care avea salutul sau aparte “va pup pe suflet” s-a stins in brațele fiului sau. Florin Condurateanu a lucrat atat in presa scrisa, cat si in televiziune, și a strans peste 40 de ani de cariera…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, joi, ca sporurile bugetarilor vor fi taiate, iar veniturile vor fi legate de performanța. Flori Cițu a declarat, la Guvern, ca prin legea salarizarii, aflata in lucru la Ministerul Muncii, se vor „rupe” sporurile bugetare. „Legea salarizarii va corecta aceasta problema,…

- Premierul Florin Cițu și-a anunțat candidatura la șefia PNL intr-o conferința de presa susținuta la sediul PNL din Modrogan. Premierul a facut anunțul, avandu-i linga el pe primarul Clujului Emil Boc și europarlamentarul Rareș Bogdan. „Am decis sa ma inscriu in competitia pentru presedintia PNL”, a…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, la Galati, ca se prezinta “cu incredere” in competitia pentru alegerea presedintelui partidului, fiind “cel mai bun cunoscator al PNL si, in general, al tarii”. Intrebat, intr-o conferinta de presa, daca se considera trecutul sau viitorul PNL, in…

- Președintele Klaus Iohannis a pledat, marți, intr-o declarație de presa susținuta de la Palatul Cotroceni, dupa discuțiile cu o parte dintre miniștrii Guvernului Cițu, pentru o campanie de vaccinare mult mai agresiva, inclusiv in mediul rural. In cadrul noii strategii, se va merge “din poarta in poarta”…

- Premierul Florin Cițu a minimalizat, miercuri, in conferința de presa susținuta de la Palatul Victoria dupa ședința de Guvern, incidentul legat de uciderea ursului brun Arthur, considerat de activiștii de mediu cel mai mare urs din Romania. Citu a susținut ca a avut o discutie pe aceasta tema cu ministrul…

- Saisprezece copii de gradinita si doi educatori au fost injunghiați miercuri de un barbat despre care presa din China spune ca ar fi vrut astfel sa se razbune pe soția lui care lucreaza la acea gradinița și care l-a anunțat recent ca vrea sa divorțeze. Cel puțin o persoana a murit, informeaza Xinhua…

- Ministrul sanatații, Ioana Mihaila, a vorbit luni, intr-o conferința de presa, despre planul de siguranța pentru spitalele din Romania. Mihaila a promis ca va avea un proiect in privința imbunatațirii condițiilor din unitațile medicale, in domeniul riscului seismic și in privința rezistenței la incendiu.…