- Anul trecut, din 188 de mii de copii, aproape 17,5 mii s-au nascut in strainatate, potrivit raspunsului oferit de Institutului Național de Statistica (INS) ziarului Libertatea. Adica doar 10% din total. Ministrul Muncii Raluca Turcan a spus intr-o conferința de presa organizata la Constanța la inceputul…

- Patru localitați din județul Bacau, doua din zona urbana și doua din zona rurala – au semnat Memorandumuri pentru implementarea Inițiativei “Localitate Prietena a Copiilor”, proiect inițiat de UNICEF Romania. Inițiativa „Localitate Prietena a Copiilor” este o mișcare la nivel mondial la care au aderat…

- Numarul nou-nascuților din parinți romani aflați in strainatate l-a depașit pe cel al micuților nascuți in țara, susține Ralua Turcan, ministrul Muncii. „Am avut deplasari in strainatate, ultima deplasare pe care am avut-o a fost in Spania si acolo deja sunt comunitati de romani decise sa ramana in…

- Forța de munca continua sa fie o problema in Romania. In foarte multe domenii, salariile mici, sub cel minim, reprezinta principalul motiv, alaturi de condițiile in care se muncește. In industrii importante, precum paza si protectie, HoReCa, constructii, comert, anumite ramuri ale industriei prelucratoare…

- Primul – ministru Florin Cițu și-a anunțat duminica dimineața candidatura la președinția Partidului Național Liberal. Flancat de un grup de aproximativ 30 – 40 de lideri liberali, printre care puteau fi vazuți Raluca Turcan, ministrul Muncii, Emil Boc, primarul Cluj – Napoca, Lucian Bode, ministrul…

- Sistemul de asistența sociala va suferi modificari ce vor viza un sprijin mai puternic din partea statului, a transmis ministrul Muncii, Raluca Turcan sambata, de Ziua Internaționala a Familiei. „Ne-am propus sa regandim asistența sociala pentru ca statul sa poata furniza sprijin consistent, de la asistența…