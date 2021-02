Raluca Turcan a fost intrebata la emisiunea Insider Politic, de la Prima TV, de ce PNL a promis majorarea pensiilor cu 8% in campania electorala, iar dupa ce a ajuns la putere a constatat ca nu sunt bani si nu mai majoreaza pensiile, conform News.ro . “In primul rand nu pot sa afirm ca a fost o promisiune de majorare a pensiilor cu 8%. In programul de guvernare, am asumat urmatoarele lucruri. O data, sa asiguram in anul 2021 plata pensiilor majorate cu 14% la 1 septembrie 2020, care inseamna un efort bugetar de aproximativ 7,7 miliarde de lei in plus si care conduce la o subventie din partea a…