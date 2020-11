Raluca Turcan neagă informaţiile despre o eventuală tăiere a salariilor bugetarilor în 2021 Vicepremierul Raluca Turcan sustine ca nu are stiinta despre o eventuala taiere a salariilor bugetarilor in anul 2021 si ca o astfel de informatie pare desprinsa "din manualul de propaganda pesedista". "Eu nu am stiinta de declansarea unui proces in care taiem salariile bugetarilor, dar aceasta stire imi suna cunoscuta, ca fiind din manualul de propaganda pesedista, care, din nefericire, dupa ce au jefuit o tara intreaga trei ani de zile, cu trei guverne, acum vin si incearca sa culeaga voturi. Cum? Blocand actiunile guvernamentale, dand tot felul de mesaje controversate chiar si in materie de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intrebata, joi seara, intr-o emisiune la Realitatea Plus, daca vor fi reduse salariile angajatilor din sistemul bugetar, viceprim-ministrul Raluca Turcan a raspuns ca nu are informatii cu privire la declansarea unui astfel de "proces". "Nu am stiinta de declansarea unui proces in care taiem salariile…

- Vicepremierul Raluca Turcan a declarat, joi, la Realitatea Plus, ca taierea salariilor bugetarilor este o masura de care ea nu are cunoștința dar care ii suna cunoscuta ”din manualul de propaganda PSD-ista”. Afirmația vicepremierului vine dupa ce o propunere de taiere cu 20% a salariilor bugetarilor…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat joi, la Antena 3, ca „aproape cu certitudine” salariile demnitarilor vor fi inghețate in 2021. Intrebat daca Guvernul Orban va taia salariile bugetarilor cu 20%, așa cum a propus economistul-șef BNR Valentin Lazea, ministrul a raspuns: „Este…

- Purtatorul de cuvant al Bancii Nationale de Romaniei (BNR), Dan Suciu, a declarat joi, la Antena 3, dupa ce economistul-șef BNR Valentin Lazea a propus taierea salariilor bugetarilor cu 20% anul viitor, ca masura nu este o propunere oficiala a Bancii Centrale și ca nu Lazea decide cum sa se reduca…

- Iranul, un stat majoritar siit, a negat sambata informatiile aparute in presa referitoare la prezenta pe teritoriul sau a unui lider al retelei teroriste sunnite Al-Qaida, care ar fi fost ucis in...

- Forțele aeriene ale Armeniei au lansat trei rachete balistice asupra Azerbaidjanului, anunta autoritatile din Baku. Ministerul azer al Apararii sustine ca ținta atacurilor au fost oamenii pașnici si infrastructura din unele localitati. Totusi, nu au fost inregistrate victime.

- El le-a cerut votanților sa ignore informațiile furnizate de site-urile și televiziunile propagandistice: „Vreau sa va mai rog sa ignorați informațiile mincinoase pe care le propaga site-urile și, mai ales, televiziunile de propaganda. Toate informațiile de pana acum, converg catre ideea ca o sa avem…

- Fapte: Peste 500 medici și oameni de știința germani s-au inscris ca reprezentanți ai unei organizații numita „Comitetul de Investigație Extraparlamentara Corona” pentru a investiga ceea ce se intampla pe planeta noastra cu privire la COVID-19. Reflecteaza asupra: De ce atat de mulți profesioniști și…