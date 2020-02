Raluca Turcan, vicepremier in guvernul demis Orban I, a raspuns joi seara, la Digi24, intrebarilor cu privire la votul de investire a noului guvern si a raspuns acuzatiilor liderilor PSD potrivit carora Guvernul Orban a fost destituit pe motive de incompetenta.

"In momentul in care am decis sa intram in procedura de alegeri anticipate, Guvernul propus trebuie sa fie respins de doua ori in Parlament, asadar, votul pe care ni-l dorim in Parlament este acela de respingere a actualului Guvern, in conditiile in care tara este guvernata, noi fiind in continuare ministri interimari. Momentul…