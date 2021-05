Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a anuntat ca intentioneaza promovarea unei legi care sa prevada „un pachet minim de servicii” de care vor beneficia copiii si familiile vulnerabile, masura urmand a fi luata in contextul in care autoritatile au constatat ca aceste categorii sociale…

- Categorii intregi de persoane vulnerabile nu mai pot fi sprijinite doar de sistemul de asistenta sociala de stat, ci au nevoie de un sistem de servicii sociale integrat la care sa participe mediul economic si organizatiile neguvernamentale, a declarat, vineri, ministrul Muncii si Protectiei Sociale,…

- Au contestat și au caștigat: aproape trei sferturi dintre covasnenii care s-au aratat nemulțumiți de nivelul pensiilor au primit satisfacție in instanțele de judecata. Conform datelor prezentate de ministrul Muncii, Raluca Turcan, 70% dintre pensionarii din Covasna care au contestat in instanța deciziile…

- Legea privind angajarea unui asistent social la 300 de locuitori nu este respectata in nicio localitate din Romania, a declarat, miercuri, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, in cadrul unei dezbateri organizata de Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati,…

- Ministerul Muncii a verificat aproape 100.000 de beneficiari de asistenta sociala, din cei peste 260.000, in cadrul unei campanii privind categoriile vulnerabile si masuri sociale mai eficiente, a anuntat, marti, ministrul Muncii, Raluca Turcan, intr-o conferinta de presa. "Astazi suntem in masura sa…

- Presedintele Klaus Iohannis are, miercuri, doua sedinte la care participa si premierul Florin Citu, dar si vicepremierul Dan Barna si ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, respectiv ministrul Muncii, Raluca Turcan, si ministrul Economiei, Claudiu Nasui. Potrivit Administratiei Prezidentiale, seful statului…

- Romania are, in prezent, 9.500 de beneficiari de pensii speciale, iar pensia medie pentru acestia este de aproximativ 9.600 de lei in timp ce pentru cei aproximativ 4,9 milioane de pensionari din sistemul public pensia medie este de 1.500 de lei. ″In momentul de fata avem 9.500 de beneficiari de pensii…

