Raluca Turcan: Majorarea pensiilor cu 40% e o iluzie

- Cresterea pensiilor cu 40% este o iluzie, deoarece Romania, in nicio etapa a dezvoltarii ei, nu este in stare sa faca efortul bugetar necesar acestei majorari, de 138 de miliarde de lei, a declarat, luni, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan. "Eu subiectul pensiei as dori…

- Federatia Nationala "Unirea" a Pensionarilor din Romania (FNUPR) atrage atentia ministrului Muncii, Raluca Turcan, ca acordarea cresterii pensiilor in functie de inflatie (2 - 3%), in timp ce preturile la alimente, medicamente si utilitati sunt in crestere vertiginoasa de 10 - 20%, va duce pensionarii…

- Judecatorii CCR au decis ca majorarea cu 40% a pensiilor este constituționala. Noul ministru al Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, afirma ca va avea o poziție publica dupa ce va verifica informația.

- Majorarea pensiilor a fost cel mai dezbatut subiect al anului. Noul ministru al Muncii, Raluca Turcan, a venit cu precizari privind recalcularea pensiilor. Masura vizeaza milioane de romani.Noul ministru al Muncii și Protecției Sociale, Raluca Turcan, a anunța ca intenioneaza sa inființeze o comisie inter-ministeriala…

- O comisie inter-ministeriala o sa fie inființata de urgența, pe data de 28 decembrie, ce are ca scop inceperea recalcularii pensiilor pe baza de contributivitate, a anunțat, joi, ministrul Muncii și Protecției Sociale, raluca Turcan, in conferința de presa care a fost organizata dupa preluarea mandatului,…

