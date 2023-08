Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a vizitat, sambata, Sura Mica, prilej cu care, la celebrarea a 700 de ani de la prima atestare istorica a asezarii, i-a asigurat pe membrii comunitatii de solidaritatea sa in demersul de promovare a valorilor si patrimoniului localitatii. "Cu mare bucurie,…

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan, spera ca va fi gasita o varianta care sa nu afecteze instituția și domeniul culturii, in contextul reducerii cheltuielilor bugetare din minister. Raluca Turcan a declarat ca exista posturi neocupate, insa domeniul culturii nu poate fi pus intr-un șablon datorita specificitații…

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan, afirma ca ministerul pe care il conduce are datorii de peste 35 de milioane de euro fața de producatorii de film atat din Romania, cat și din strainatate. O parte din banii datorați au fost deja recuperați in instanța. Raluca Turcan spune ca susține cinematografia…

- Actualul Ministru al Culturii, Raluca Turcan, a refuzat sa discute despre situația azilelor din Voluntari, in timp ce se afla in vizita la Timișoara. Fostul ministru al Muncii a declarat nu acesta este scopul vizitei sale și ca are incredere in autoritați sa iși faca treaba. ”Tot ce am avut de spus…

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan, anunta miercuri ca a semnat ordinul de clasare ca monument istoric a ansamblului Penitenciarului Pitesti, fosta inchisoare a detinutilor politici, situat in Municipiul Pitesti, potrivit news.ro.”Am semnat ordinul de clasare ca monument istoric a ansamblului Penitenciarului…

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan a transmis printr un mesaj postat pe pagina sa de Facebook ca a semnat ordinul de clasare ca monument istoric a ansamblului Penitenciarului Pitesti Fosta inchisoare a detinutilor politici, situat in Municipiul Pitesti."Astfel, Penitenciarul Pitesti este inclus in Lista…

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan susținea, vineri, ca Vila Reginei Maria din Mamaia trebuie restaurata, mentionand ca va identifica posibile surse de finantare, astfel incat constructia sa fie readusa la valoarea pe care a avut-o. „Vila Reginei Maria este un reper cultural si o atractie turistica populara…

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan (PNL), anunța, miercuri, ca a fost votata de Parlament o lege pe care a ainițiat-o și care prevede acordarea a 150 de milioane euro din fonduri europene pentru proiecte destinate copiilor cu parinți plecați la munca in strainatate. „Este un proiect pe care l-am inițiat…