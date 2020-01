Vicepremierul Raluca Turcan a declarat, luni seara, ca Primaria Capitalei poate fi castigata de catre candidatul PNL, avand in vedere increderea de care, spune aceasta, se bucura partidul in randul bucurestenilor.



"Noi, in momentul de fata, plecam de la premisa, la oamenii pe care ii avem in partid, ca vom avea candidatul la Primaria Capitalei din partea PNL. Am indus ideea ca noi o sa avem un candidat foarte bun. (...) Eu in continuare cred ca, la increderea de care se bucura PNL in Bucuresti, cu candidatii pe care ii avem, noi putem castiga Primaria Capitalei cu PNL", a spus Turcan,…