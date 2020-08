Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele PNL, vicepremierul Raluca Turcan, a declarat, joi, despre candidatura liderului ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, la Primaria Capitalei, ca este o ''iesire jenanta'' din viata politica a acestuia si probabil "joaca la cacealma". "Mi se pare o iesire jenanta din viata…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu și-a anunțat joi candidatura la Primaria Capitalei. Tariceanu a declarat intr-o conferința de presa ca a luat decizia de a intra in competiție pentru ca in București a constatat ca nu candideaza niciun „liberal”....

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat ca va candida la alegerile din septembrie pentru functia de primar general, fiind de parere ca e datoria unui „general” sa fie alaturi de „soldati pe campul de lupta”.

- Primaria Capitalei ii raspunde candidatului dreptei, Nicușor Dan, la acuzațiile ca n-ar fi luat masuri pentru a impiedica raspandirea noului coronavirus. Cei de la Primaria Capitalei arata ca s-au luat foarte multe masuri și le enumera pe fiecare in parte.Citește și: Raluca Turcan scapa porumbelul:…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, acuza Ministerul Sanatații ca genereaza panica in randul populației spunand ca nu mai sunt locuri in spitalele din Capitala. Firea arata ca, din contra, in spitalele administrate de Primaria Capitalei sunt și suficiente paturi dotate cu ventilatoare.Citește…

- Victor Ponta susține, intr-o postare pe Facebook, ca este nevoie de introducerea impozitarii progresive pentru a avea resursele necesare relansarii economice. „Azi Romania colecteaza la Buget cei mai puțini bani ( ca procent din PIB) din toate țarile UE”, spune el. Ponta comenteaza ca renunțarea la…

- Victor Ponta susține, într-o postare pe Facebook, ca este nevoie de introducerea impozitarii progresive pentru a avea resursele necesare relansarii economice. „Azi România colecteaza la Buget cei mai puțini bani ( ca procent din PIB) din toate țarile UE”, spune el.Ponta…

- Astfel, 43% dintre romani declara ca au incredere in Iohannis, in timp ce 56% il privesc cu neincredere pe președinte. El este urmat de o figura non-politica, Principesa Margareta, cu un raport incredere-neincredere de 31%-55%. Cioloș „i-a luat fața” lui Barna, Firea lui Ciolacu Pe a treia poziție se…