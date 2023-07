Stiri pe aceeasi tema

- Raluca Turcan, aflata la Timișoara pentru spectacolul „The Infernal Comedy” cu John Malkovich, nu a dorit sa comenteze, ca ministru al Culturii, scandalul legat de „azilele groazei” și le-a transmis jurnaliștilor sa ii adreseze intrebari exclusiv despre „obiectul vizitei”. Intrebata daca iși va da demisia,…

- Raluca Turcan tace in scandalul momentului: 'Nu mai am nimic de spus pe acest subiect'Fostul ministru al Muncii, Raluca Turcan, nu a dorit sa comenteze, in cadrul vizitei sale de vineri, la Timisoara, in calitate de ministru al Culturii, pe marginea scandalului azilelor groazei si a precizat ca scopul…

- Liderul filialei județene PSD Giurgiu, deputatul Marian Mina, a cerut miercuri demisia lui Nicolae Ciuca, actual președinte al Senatului, dupa ce Antena 3 a difuzat imagini cu un document pe care apare semnatura lui Ciuca și in care fostului premier PNL i s-a adus la cunoștința despre problemele din…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a respins luni cererea formulata de purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romascanu, ca si ministrul Culturii, Raluca Turcan, fiind una dintre persoanele care au avizat azile ale groazei cand era ministru al Muncii, sa-și dea demisia. „In acest caz, am avut o…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romascanu, a declarat luni ca ministrul Culturii, Raluca Turcan, ar trebui sa isi dea demisia, pentru ca este una dintre persoanele care au avizat azile ale groazei, conform Agerpres.roIn plan politic, Gabriela Firea si Marius Budai si au facut analizele si au decis…

- Azilele groazei - Lider PSD: Raluca „Turcan trebuie sa faca un pas in spate”. Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romașcanu, ii cere demisia liberalei Raluca Turcan. In prezent ministru al Culturii, Raluca Turcan este acuzata ca, pe cand ocupa funcția de ministru al Muncii, a avizat multe dintre caminele…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romascanu, a declarat, luni, ca si Raluca Turcan, fiind una dintre persoanele care au avizat „azile ale groazei”, ar trebui sa faca un pas in spate, pentru ca este un gest de demnitate politica, conform News.ro. Presedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a declarat…

- Demisia Gabrielei Firea a provocat numeroase reactii atat in randurile politicienilor, cat si in societatea civila. Fostul ministru al Culturii, Lucian Romascanu, a declarat ca asteapta sa vada aceeasi asumare a responsabilitatii si din partea Ralucai Turcan, succesoarea sa in Executiv, care detinea…