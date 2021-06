Stiri pe aceeasi tema

- Prezenta intr-o vizita de lucru in Salaj, Raluca Turcan a precizat, intr-o conferinta de presa, ca le-a cerut celor de la Casa de Pensii Salaj sa pregateasca procesul de recrutare pentru personalul care va fi angajat suplimentar."Avem in momentul de fata, la nivel national, aproximativ 310.000 dosare…

- Aproximativ 70% dintre pensionarii din Covasna care au contestat in instanta deciziile de calculare sau recalculare a pensiilor au avut castig de cauza, a anuntat ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, pe Facebook. "70% dintre pensionarii din Covasna care au contestat in…

- Pensionarii care au primit pensii mai mici decat ar fi trebuit, in urma unor greseli de calcul facute de functionari ai statului, isi pot primi banii inapoi pe intreaga perioada calculata eronat, dupa ce seful statului a promulgat legea care elimina termenul de prescriptie in aceste cazuri, a anuntat,…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa la Ramnicu Valcea, ca un pas important in majorarea pensiilor il reprezinta digitalizarea tuturor dosarelor. In prezent, susține ministrul sunt 250.000 de dosare cu șina in Romania.

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a declarat joi, la Petrila, ca ministerul pe care il conduce intentioneaza sa construiasca retele sociale dupa normativele europene, prin care sa poata fi oferite servicii sociale integrate, finantarea acestor proiecte urmand sa fie facuta din…

- "Am evaluat și stadiul calcularii dosarelor naționale si interenaționale, astfel incat sa nu fie intarzieri. Pe dosarele naționale, progresul a fost semnificativ, de la restanțe de 20 de mii de dosare am ajuns la o restanta de 54 de dosare. Pe internat mai avem o restanța de 2400 de dosare,1500 in relația…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat ca Romania va plati consultanța pentru recalcularea pensiilor romanilor. Asta deși procedura a inceput de pe vremea cand la guvernare era PSD. Vestea proasta e ca deocamdata cei de la Munca sunt inca in stadiul de evaluare a dosarelor și de trecere a acestora…

- Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei au incheiat, joi, un parteneriat pentru dezvoltarea programului “A doua Sansa”. Ministerul Muncii a stabilit ca sunt 14.000 de persoane fara studii finalizate la nivel primar sau gimnazial, care nu au un loc de munca si al caror venit…