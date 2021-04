Stiri pe aceeasi tema

- Pensiile si salariul minim sunt foarte mici in Romania si, in general, nivelul saraciei este ingrijorator, a declarat ministrul Muncii, Raluca Turcan. Ea a aratat ca mai mult de jumatate dintre pensionarii din Romania au o pensie sub pensia medie, iar pentru persoanele care traiesc din ajutor social…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa la Ramnicu Valcea, ca un pas important in majorarea pensiilor il reprezinta digitalizarea tuturor dosarelor. In prezent, susține ministrul sunt 250.000 de dosare cu șina in Romania.

- Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Raluca Turcan, a declarat, dupa o intalnire cu beneficiarii de pensii de serviciu, ca analiza propunerilor privind pensiile speciale va incepe saptamana viitoare....

- Parlamentul a votat miercuri pentru eliminarea unei prime categorii de pensii speciale, ceea ce este fara indoiala un pas important, a transmis, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, pe

- ”In momentul de fața, exista aproximativ 60.000 de bugetari care sunt platiți cu salariul minim pe economie, iar in privat, aproximativ 1,3 milioane de angajați. In total, in țara avem 1,7 milioane de angajați platiți cu salariul minim. Peste 800.000 de pensionari primesc pensia minima. Dincolo de discuția…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat ca dorește indexarea pensiilor cu rata inflației din luna septembrie, dupa ce premierul Cițu anunța inghețarea lor. Raluca Turcan, veste noua despre pensii 2021 Ministrul Finanțelor anunța in decembrie 2020 ca pensiile vor crește cu opt procente in 2021, ceea…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a explicat ca actualul guvern dorește sa majoreze pensiile romanilor, dar nu cu 40%, iar ca soluție pentru perioada urmatoare spune ca a fost identificata recalcularea tuturor pensiilor. The post Pensiile vor fi recalculate. Raluca Turcan vrea sa angajeze o mie de persoane…