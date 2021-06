Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul muncii, Raluca Turcan, a anunțat sambata faptul ca in 2022 se va aplica actuala legislatie in materie de pensii, urmand ca pana la sfarsitul lui 2022 sa fie adoptata o noua lege a pensiilor. Astfel, pensiile vor creste in 2022 cel putin cu rata inflatiei, a precizat ministrul muncii in timpul…

- Raluca Turcan, ministrul Muncii, a declarat ca Romania va avea o noua lege a pensiilor pana la finele anului viitor și ca, pana la sfarșitul lui 2023, fiecare persoana iși va putea accesa propriu dosar de pensie in format electronic. „Legea Pensiilor, cu recalcularea pensiilor, va fi gata, eu sper,…

- Ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, catalogheaza drept “o rusine” faptul ca pensiile speciale din Romania sunt foarte mari comparativ cu celelalte pensii, dar si faptul ca sunt pensionari care beneficiaza de pensii speciale iesind din activitate la varste tinere. El afirma ca viitoarea lege…

- Sistemul de asistența sociala va suferi modificari ce vor viza un sprijin mai puternic din partea statului, a transmis ministrul Muncii, Raluca Turcan sambata, de Ziua Internaționala a Familiei. „Ne-am propus sa regandim asistența sociala pentru ca statul sa poata furniza sprijin consistent, de la asistența…

- Au contestat și au caștigat: aproape trei sferturi dintre covasnenii care s-au aratat nemulțumiți de nivelul pensiilor au primit satisfacție in instanțele de judecata. Conform datelor prezentate de ministrul Muncii, Raluca Turcan, 70% dintre pensionarii din Covasna care au contestat in instanța deciziile…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a dat, vineri, asigurari ca pe durata mandatului sau nu vor exista modificari de legislatie in privinta pensionarii personalului din structurile Ministerului Afacerilor Interne (MAI). El a declarat, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Botosani, ca pensionarile…

- Raluca Turcan, ministrul Muncii, anunta ca au fost evaluate 160.000 de dosare de pensie. Ministrul muncii, Raluca Turcan, anunta ca 160.000 de dosare de pensie au fost evaluate la mai putin de doua saptamani de la inceputul acestui proces. Ea a adaugat ca toate cele 5 milioane de dosare de pensionare…