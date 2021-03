Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii Raluca Turcan a fost invitata, vineri, sa-i raspunda lui Marcel Ciolacu dupa ce acesta a criticat intentia Guvernului de a diminua anvelopa pentru sporuri de la 30 la 20% din salariul de baza. „Nu ma aștept sa cunoasca legea salarizarii in domeniul public. Poate nici nu e…

- Cițu a fost intrebat de jurnaliști, dupa ședința de Guvern de miercuri, daca exista o „campanie de vaccinare paralela”. Decizie controversata a Ministerului Mediului: Animale rare, puse in bataia puștii. „Sunt intenții ascunse” „Trebuie sa intrebați Ministerul Sanatații daca are aceste informații.…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, astazi, legea bugetului de stat pe anul 2021. Seful statului a promulgat si legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe acest an, a anuntat Administratia Prezidentiala. Potrivit Administratiei Prezidentiale, bugetul pe 2021 va permite dezvoltarea Romaniei…

- Bugetul alternativ propus de PSD poate fi accesat . „Astazi, alaturi de colegii mei, vom prezenta bugetul alternativ pe anul 2021, propunerea PSD. Am fost intrebati care e scopul acestui buget alternativ, de ce am depus acest efort sa il construim si sa il prezentam, poate pe buna dreptate ca nu avem…

- Viceprim-ministrul Dan Barna a declarat ca pana la finalul lunii februarie Guvernul va aproba legea privind desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, potrivit calendarului aprobat miercuri de Guvern, printr-un memorandum, in vederea ridicarii MCV pentru Romania. …

- Ministrul Muncii Raluca Turcan susține ca Guvernul din care face parte are obligația morala și profesionala sa gaseasca raspunsuri la problemele legate de sistemul de pensii. In prezent in Romania traiesc aproape 900.000 de pensionari care primesc doar 800 de lei pe luna. „In momentul de fața avem buget…

- Vlad Voiculescu a anunțat vineri seara ca Guvernul va adopta in ședința de saptamana viitoare OUG privind plata personalului care vaccineaza impotriva COVID-19. Documentul a fost deja prezentat in ședința de miercuri, 6 ianuarie, a Executivului.Ministrul Sanatatii a vorbit despre problemele personalului…

- Vlad Voiculescu a anunțat vineri seara ca Guvernul va adopta in ședința de saptamana viitoare OUG privind plata personalului care vaccineaza impotriva COVID-19. Documentul a fost deja prezentat in ședința de miercuri, 6 ianuarie, a Executivului.Ministrul Sanatatii a vorbit despre problemele personalului…