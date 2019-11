Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Orban pune educatia pe primul loc, a declarat joi vicepremierul Raluca Turcan, la preluarea mandatului de ministru al Educatiei si Cercetarii de catre Monica Anisie."E o bucurie sa instalam astazi ca ministru pe doamna Monica Anisie intr-un Guvern care intr-adevar si fara alte interpretari…

- Potrivit programului oficial transmis de catre Biroul de presa al Guvernului, premierul Ludovic Orban si vicepremierul Raluca Turcan participa, joi, la ceremoniile de preluare a portofoliilor de catre noii ministri. De la ora 8.00, are loc ceremonia de la Ministerul Sanatatii, acolo unde va fi instalat…

- Plenul Parlamentului s-a reunist luni votul de investire a Guvernului Orban. Executivul propus de premierul desemnat este compus din trei femei si 13 barbati. Orban propune 15 ministri si un vicepremier – Raluca Turcan, prim-vicepresedinte al PNL. Viorica Dancila elibereaza biroul de la Palatul…

- Monica Anisie, propusa pentru a ocupa functia de ministru al Educatiei si Cercetarii, a declarat miercuri, dupa audierile din comisiile parlamentare de specialitate, ca Programul de guvernare al PNL prevede reveni...

- Monica Anisie a primit, miercuri, vot favorabil in comisia specializata din Parlament, in urma audierii sale. Aceasta este desemnata de PNL pentru funcția de ministru al Educației in Guvernul Orban.Gușa, comparat cu 'copilul teribil' al fotbalului francez - Radu Banciu, despre revenirea acestuia…

- Monica Anisie, propusa pentru a ocupa functia de ministru al Educatiei si Cercetarii, a declarat miercuri, in cadrul audierilor din comisiile parlamentare de specialitate, ca doreste eliminarea "culturii plagiatului" si dezvoltarea programelor de masterat didactic. In opinia sa, in prezent, sistemul…

- „Cu siguranța vom discuta și cu parlamentarii PSD. Știți ca am format echipe de negociere la nivelul Camerei și la nivelul Senatului, vor aborda individual, și cu parlamentarii despre care știm ca nu agreeaza, ca sa spun așa, deviaționismul grav al conducerii PSD și care ar putea sa voteze pentru…