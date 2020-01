Raluca Turcan: "Guvernul Orban îşi pune mandatul pe masă" Raluca Turcan a declarat ca PSD se teme ca "vor fi sparte clanurile roșii". "As spune ca guvernul Orban iși pune mandatul pe masa pentru realizarea unui proiect pe care il așteapta foarte mulți romani, și anume un proiect care sa intareasca democrația, care sa aduca alesul mai aproape de comunitate și care sa faca primariile sa funcționeze mai bine. Alegerea primarilor in doua tururi de scrutin este o tema care a scos oamenii in strada, care a indemnat oamenii sa mearga la vot si la alegerile precedente europarlamentare sau prezidențiale, pentru ca noi am spus ca ne dorim lucrul acesta. Așa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

