Stiri pe aceeasi tema

- Raluca Turcan, ministrul Muncii, a transmis ca il susține pe premierul Florin Cițu in alegerile din interiorul PNL pentru conducerea partidului. Mesajul acesteia arata ca “este nevoie de curaj in acțiunea politica pentru a produce o schimbare de substanța in Romania”. Florin Cițu și actualul lider al…

- Masurile de relaxare a restricțiilor Covid, anunțate de președintele Iohannis in 13 mai 2021, au parte de o larga susținere in randul populației, arata un sondaj IRES publicat vineri. 50% dintre romani cred ca ele au fost luate la momentul potrivit și doar 17% ca au fost grabite.Din 15 mai, in primul…

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat marti ca decizia privind o eventuala crestere a salariului minim poate fi luata doar in urma unei discutii cu antreprenorii si sindicatele, remarcand totodata ca in ultimii ani, in Romania, a existat o „dinamica mai mare” a cresterii. „In ceea ce priveste salariul…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a semnat marti contractul de finantare pentru realizarea primului hub de servicii publice electronice care va integra toate informatiile privind serviciile si beneficiile sociale, potrivit informatiilor publicate de ministrul de resort pe Facebook.…

- Ministerul Muncii a modificat modelul cadru al contractului individual de munca și a introdus o noua obligație care ii revine angajatorului. Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat marți, intr-un mesaj pe Facebook, ca sarcina care ii revine angajatorului este sa informeze salariatul, in momentul…

- Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS) a finalizat analiza tuturor ocupatiilor din Clasificarea Ocupatiilor din Romania (COR) si a calificarilor existente, a transmis, joi, ministrul de resort, Raluca Turcan, pe Facebook. "Derulam deja, prin Ministerul Muncii, mai multe proiecte care vor contribui…

- Ministerul Muncii are in lucru doua proiecte de ordonanțe de urgența privind reglementarea semnaturii electronice in contractele de munca, astfel incat aceasta procedura sa devina treptat o regula, precum și flexibilizarea telemuncii, anunța Raluca Turcan. Ministrul Turcan susține ca pentru a simplifica…

- Ministerul Muncii si Protectiei Sociale a demarat, impreuna cu Inspectia Muncii, o campanie de informare a romanilor care lucreaza in strainatate cu privire la modul de recrutare, conditiile de munca si drepturile acestora, a anuntat, luni, ministrul de resort, Raluca Turcan, pe Facebook. …