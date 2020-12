Exista decizia de a majora Indicele Social de Referinta, dar acest lucru va avea loc in urma unei dezbateri, a declarat, joi, ministrul Muncii si al Protectiei Sociale, Raluca Turcan, intr-o conferinta de presa organizata la cateva ore dupa preluarea mandatului. "In privinta Indicelui Social de Referinta, care nu a mai crescut din anul 2015, putem sa afirmam ca exista decizia de a creste acest Indice Social de Referinta, dar cresterea aceasta trebuie sa se faca nu intr-o cheie electorala, asa cum a fost votata legea in Parlament, ci in urma unei dezbateri reale si voi propune acest lucru membrilor…