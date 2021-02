Raluca Turcan evită să spună dacă va avea loc a doua majorare a alocațiilor pentru copii Intrebata de jurnaliști in legatura cu o noua majorare a alocațiilor pentru copii, care ar urma sa fie facuta in luna iunie, Turcan a raspuns: Florin Cițu, deranjat de liderii de sindicate: Cum se intampla ca sunt aceiași de 30 ani? „In momentul de fața avem un proiect de lege in Parlament. In funcție de rezultatul votului din Parlament vom vedea daca vor mai fi și alte majorari. Nu ma pot antepronunța. Vom vedea ce va rezulta din dezbateri și vot. Dezbaterile trebuie sa aiba la baza și componenta de asigurare a resurselor și, evident, de voința exprimata prin vot”, a spus Turcan. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

