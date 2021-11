Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul demis al Muncii, Raluca Turcan, a declarat marți seara, la Digi24, ca nu se așteapta sa fie data afara din PNL dupa ce l-a atacat pe Florin Cițu și i-a cerut demisia . „De ce? Am spus lucrul acesta in interior”, a spus Turcan. „Acesta este regulamentul partidului. Daca sunt colegi care ataca…

- Odata cu formarea unui guvern PNL-PSD-UDMR, raportul parlamentar dintre putere si opozitie intra intr-un dezechilibru major. USR, cu cei 80 de parlamentari ai sai, devine principalul partid de opozitie, in timp ce PNL, detinand functia de prim ministru, isi pastreaza titlul de principal partid de guvernare.…

- Ministrul interimar al Muncii, Raluca Turcan, lanseaza un atac dur la adresa conducerii PNL, din cauza modului in care au fost desfașurate negocierile cu PSD pentru noul Guvern și cere demisia lui Florin Cițu, președintele partidului.

- Scandal urias in PNL dupa ce ministrul Muncii, Raluca Turcan, susține ca in Romania nu mai are, in acest moment, bani de pensii din cauza deciziilor iresponsabile ale premierului Florin Cițu.

- Ministrul interimar al Muncii, Raluca Turcan, a lansat un atac dur la adresa conducerii PNL, din cauza modului in care au fost desfașurate negocierile cu PSD pentru noul Guvern și cere demisia lui Florin Cițu, președintele partidului. Intr-un mesaj postat pe un grup intern al PNL, Turcan susține ca…

- Ministerul Energiei va veni in Guvern cu o Ordonanta de Urgenta prin care abaterile repetate ale distribuitorilor si furnizorilor de energie vor fi sanctionate la nivelul cifrei de afaceri, a anuntat, marti, ministrul de resort, Virgil Popescu. „Am discutat inainte la minister, am prezentat prim ministrului,…

- "Premierul Florin Cițu a declarat, marți, la o intalnire cu ministrul Energiei, Virgil Popescu, ministrul Muncii, Raluca Turcan, și cu reprezentanți ai ANRE, Transelectrica, OPCOM și Consiliului Concurenței privind creșterea prețurilor la energie, ca autoritațile trebuie sa verifice daca anumite…

- Ocupațiile recomandate de Monica Tatoiu unor miniștri din actualul guvern.Florin Cițu, premier: "L-aș vedea facand paine". (F. Cițu a afirmat ca nu știe cat costa painea, pentru ca nu mananca - N.R.)Raluca Turcan, ministrul Muncii: "Cred ca ar fi o buna vanzatoare de genți, se pricepe la branduri, știe…