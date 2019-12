Stiri pe aceeasi tema

- "Vreau sa mentin un angajament ferm, si anume, drepturile castigate nu se pierd si legislatia se aplica. Din perspectiva pensiilor, noi dorim sa eliminam pensiile speciale. Cu anumite exceptii: ale magistratilor care beneficiaza de o decizie a Curtii Constitutionale si ale militarilor, care sunt…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca in 2020 vor crește pensiile cu 40% pentru ca ”exista o lege in vigoare pe care intenționam sa o aplicam”. El a mai spus ca Guvernul face o analiza ”extrem de serioasa” in privința pensiilor speciale, conform Mediafax.”La ora actuala exista o…

- Partidul Social Democrat nu va vota reducerea pensiilor militare, a anunțat președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, liderul organizației județene a Partidului Social Democrat, la conferința de presa de vineri a acestei structuri politice. Acesta a aratat ca se incearca „deturnarea” adevarului…

- Presedintele filialei teritoriale Botosani a Partidului National Liberal (PNL), senatorul Costel Soptica, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca PNL va taia pensiile speciale, cu exceptia pensiilor acordate militarilor care au luptat in teatrele de operatii, scrie Agerpres. "Pensiile…

- Presedintele filialei teritoriale Botosani a Partidului National Liberal (PNL), senatorul Costel Soptica, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca PNL va taia pensiile speciale, cu exceptia pensiilor acordate militarilor care au luptat in teatrele de operatii, scrie Agerpres. "Pensiile…

- Șeful Comisiei de control al SIE, deputatul Mihai Weber, susține ca, in cazul in care in Parlament inițiativa desființarii pensiilor speciale va fi amanata, Guvernul ar trebui sa ia in calcul promovarea acestui act normativ printr-o ordonanța de urgența.„Am susținut necesitatea desființarii…

- Deputatul Mihai Weber vrea desfințarea pensiilor speciale. Politicianul nu este de acord cu diferența nejustificata dintre pensiile romanilor, promovand in acest sens o inițiativa legislativa prin care sa fie desfințate pensiile speciale. Șeful Comisiei de control al SIE, deputatul Mihai Weber…

- Seful Comisiei de control al SIE, deputatul Mihai Weber, propune ca, in cazul in care in Parlament initiativa desfiintarii pensiilor speciale va fi amanata, Guvernul sa ia in calcul promovarea acestui act normativ printr-o ordonanta de urgenta. „Am sustinut necesitatea desfiintarii pensiilor speciale…