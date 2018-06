Stiri pe aceeasi tema

- Dragoste pe semnatura e o poveste nebuna. Și in povestea asta nebuna, lucrurile pot deveni ceva mai… neconvenționale. Ne-am intrebat cuplul curajos care a acceptat provocarea noastra care a fost locul cel mai nebun loc in care au facut Buru Buru. Ce-a ieșit, vedeți mai jos:

- Azets, furnizor de servicii de contabilitate, salarizare, resurse umane si consultanta din tarile nordice, a ajuns la 700 de angajati in Romania si are ca tinta pragul de 1000 de persoane in urmatorii ani, cea mai mare parte la sediul central din Sibiu. Continuarea pe ZFCorporate…

- Mai sunt 11 zile pana cand Gabriela Cristea va putea fi vazuta pe micul ecran, la Antena Stars, incepand cu 28 mai, in fiecare zi, de luni pana sambata. Invitata in platoul Xtra Night Show, Gabriela Cristea a oferit mai multe detalii despre emisiunea pe care o va modera și care va ține telespectatorii…

- ♦ Cel mai mic buget pentru un eveniment este de 5.000 de euro ♦ Pentru intalnirile si evenimentele mari de business, companiile aloca intre 70.000 de euro si 100.000 de euro ♦ Pretul mediu platit per angajat este de 100 de euro. Agentia de turism J’Info Tours, una din ce­le…

- ♦ Compania germana B Braun, prezenta in Romania de 21 de ani, a demarat constructia fabricii de solutii perfuzabile din localitatea Sanandrei, de langa Timisoara, o investitie de 120 mil. euro care va crea 250 de locuri de munca. Fabrica va fi construita de compania de constructii Con-A…

- Liberalii dau o lovitura pe plan local, in județul Sibiu. Președintele PNL Sibiu, Raluca Turcan, a anunțat ca medicul chirurg Victor Costache s-a inscris in PNL. Citește și: Se pregatește marele BOICOT: Președintele Klaus Iohannis, refuzat de Coaliție (surse) ”Domnul doctor Victor Costache…

- In razboiul dintre președintele CJ Cluj, liberalul Alin Tișe, și soția lui, cunoscutul notar public clujean, Veronica Camelia Tișe, (foto stanga), intre care exista și un proces de divorț, Judecatoria Cluj Napoca a dispus o sentința favorabila doamnei Tișe.