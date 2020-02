Stiri pe aceeasi tema

- Birourile permanente ale Senatului si Camerei Deputatilor se reunesc marti pentru a decide calendarul de investitura a noului Cabinet Orban. Sedinta Birourilor permanente reunite este programata sa inceapa ...

- Parlamentarii liberali vor vota la vedere impotriva motiunii de cenzura depuse de PSD, a declarat, miercuri, premierul Ludovic Orban, presedintele PNL. "Parlamentarii PNL vor vota la vedere impotriva motiunii de cenzura initiate de PSD. Am stabilit strategia la aceasta motiune de cenzura. Asteptam…

- Judecatorii lugojeni protesteaza impotriva unor masuri luate de Guvernul Orban. Adunarea generala a judecatorilor din cadrul Judecatoriei Lugoj a hotarat, ca forma de protest, suspendarea activitatii zilnic intre orele 08:00-10:00, incepand cu data de 03.02.2020 si pana la momentul retragerii sau respingerii…

- Cercetatorii de la National Institutes of Health (NIH) din Statele Unite si cei ai grupului Johnson & Johnson au demarat procedurile de dezvoltare a unor vaccinuri potentiale impotriva noului tip de coronavirus aparut in China, 2019-nCoV, insa...

- Uniunea Salvati Romania (USR) a anuntat ca este impotriva initiativei PNL de a modifica legea de alegere a autoritatilor publice locale astfel incat presedintii de consilii judetene sa fie alesi de consilierii judeteni, nu prin vot direct de catre cetateni si va depune in acest sens un amendament la…

- In total, 450 de medici si alt personal sanitar al Armatei Populare de Eliberare au ajuns cu avionul la Wuhan (centrul Chinei) pentru a participa la lupta impotriva noului coronavirus, a anuntat sambata agentia Xinhua, preluata de AFP, scrie agerpres.ro.

- Daca Organizatia Tratatului Nord-Atlantic va considera ca o implicare mai intensa impotriva terorismului e importanta, Romania va participa, a declarat premierul Ludovic Orban, joi, la sediul NATO, potrivit Agerpres. „Am demonstrat din momentul in care am devenit membru NATO ca pentru noi este important…

- Doua proiecte aflate pe lista liberalilor pentru asumarea raspunderii in Parlament au fost votate, marti, in comisia de buget-finante din Camera Deputatilor, dupa luni de zile de blocare in Legislativ. PSD a decis, luni, sa depuna proiectele controversate precum recursul compensatoriu, eliminarea pensiilor…