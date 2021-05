Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Raluca Turcan a afirmat sâmbata, de Ziua Muncii, ca România a facut progrese mari în privinta salarizarii, mai ales dupa integrare în Uniunea Europeana, noteaza News.ro. Astfel, la începutul lui 2007, la momentul integrarii în UE, salariul mediu net era…

- Raluca Turcan: „Masurile de stimulare a ocuparii și de protejare a locurilor de munca implementate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, precum și de alte ministere din Guvern iși arata efectele pozitive in actualele condiții de pandemie. De pilda, informațiile cuprinse in Registrul General de…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat, miercuri, principiile noii legi a salarizarii, la care se va lucra anul acesta, urmand ca ea sa fie adoptata din 2022. Unitatea in privința salariului in plata, care se va calcula pentru toate categoriile socio-profesionale. Salariile se vor raporta la nivelul…

- Legea salarizarii ar urma sa fie modificata astfel incat sporurile acordate bugetarilor sa nu fie mai mari de 20% din nivelul salariului de baza, a precizat ministrul Raluca Turcan. Aceste sporuri ar urma sa fie acordate pentru cei care muncesc la distanțe foarte mari sau in condiții extrem de periculoase,…