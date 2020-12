Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ia in calcul sa majoreze salariul minim brut cu 70 de lei, pana la 2.300 de lei, in urma unei intalniri cu reprezentanții sindicatelor și patronatelor. Guvernul a anunțat ca premierul Florin Cițu și ministrul Muncii, Raluca Turcan, au avut luni consultari cu reprezentanții Consiliului Național…

- Cartel Alfa, unul dintre cele mai mari confederații sindicale din Romania, anunța de marți proteste, susținand ca 40 de lei in plus la salariul minim, cat a anunțat Guvernul, nu acopera nici macar cheltuielile suplimentare pentru maști și alte elemente de protecție individuala, noteaza HotNews.ro. Cartel…

- Premierul Florin Citu si ministrul Muncii, Raluca Turcan, au avut luni consultari cu reprezentantii Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social pe tema cresterii salariului minim brut pe tara garantat in plata, pentru anul 2021. „La nivelul Guvernului vom decide cresterea salariul minim pe economie…

- Salariul minim brut ar urma sa creasca de la 2.230 de lei la 2.300 de lei brut lunar, potrivit unui comunicat al Guvernului. Potrivit Executivului, premierul Florin Citu si ministrul Muncii, Raluca Turcan, au avut luni consultari cu reprezentantii Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social…

- Guvernul are in vedere cresterea salariului minim brut pe tara garantat in plata pentru anul 2021 cu un nivel care sa depaseasca rata inflatiei, respectiv cu 70 de lei brut, de la 2.230 de lei la 2.300 de lei brut/lunar. Premierul Florin Citu si ministrul Muncii, Raluca Turcan, au avut, luni, consultari…

- Guvernul vrea sa creasca salariul minim brut pe țara garantat in plata pentru anul 2021 cu 70 de lei. Astfel, conform unui comunicat al Guvernului, salariul minim brut ar urma sa creasca de la 2230 de lei la 2.300 de lei brut/lunar. Potrivit Executivului, premierul Florin Citu și ministrul…

- Metoda de calcul pentru stabilirea cresterii salariului minim pentru anul viitor se modifica, astfel ca salariul minim va creste cel putin raportat la rata inflatiei, a declarat joi Raluca Turcan, noul ministru al Muncii si Protectiei Sociale. Aceasta a organizat o conferința de presa dupa preluarea…

- Metoda de calcul pentru stabilirea cresterii salariului minim pentru anul viitor se modifica, astfel ca salariul minim va creste cel putin raportat la rata inflatiei, a declarat, joi, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, într-o conferinta de presa organizata dupa preluarea…