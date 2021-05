„La nivelul județului Covasna, 70% dintre pensionarii care au dat statul in judecata au caștigat. Avem și județe in care au caștigat in proporție de 90%, mai ales județe unde a existat o industrie mai dezvoltata, cu mai multe elemente de calcul pentru pensii și acolo pensionarii caștiga in proporție de 90%. Aș spune ca media, uitandu-ma acum, nu am evidența finala, este undeva in jur de 80% dintre cei care se adreseaza instanței. Deci 80% dintre pensionarii care dau in judecata statul pentru recalcularea pensiilor pe baza de contributivitate caștiga”, a declarat ministrul Muncii, Raluca Turcan…