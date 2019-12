Stiri pe aceeasi tema

- Executivul a aprobat deja limitele pentru cheltuielile din 2020, care vor fi cu peste 40 de miliarde de lei mai mari decat veniturile. Pentru a face rost de bani in plus la buget, acciza la tigari va creste, iar indemnizatiile incasate de demnitari vor fi inghetate. In proiectul bugetului pe anul viitor,…

- Vicepremierul Raluca Turcan a declarat luni ca Guvernul va sesiza marti Parlamentul cu privire la angajarea raspunderii pentru trei proiecte de lege: cele referitoare la legile justitiei, la abrogarea Ordonantei de urgenta 51/2019 si legea plafoanelor bugetare."PNL a decis in sedinta Biroului…

- PNL a luat decizia de a anula pensiile speciale cu excepția pensiilor militare și ale magistraților, a anunțat luni vicepremierul Raluca Turcan, precizând ca se dorește eliminarea unei „inechitați crase”. „Dorim ca în paralel cu anularea unor privilegii spa venim…

- Vicepremierul Raluca Turcan a declarat ca Executivul are in vedere eliminarea pensiilor speciale, cu exceptia celor ale magistratilor si ale cadrelor militare. "Vreau sa mentin un angajament ferm, si a...

- "Vreau sa mentin un angajament ferm, si anume, drepturile castigate nu se pierd si legislatia se aplica. Din perspectiva pensiilor, noi dorim sa eliminam pensiile speciale. Cu anumite exceptii: ale magistratilor care beneficiaza de o decizie a Curtii Constitutionale si ale militarilor, care sunt…

- Fostul ministru al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, a transmis, dupa ce Guvernul Ludovic Orban a fost investit in Parlament, ca de luni incepe austeritatea, precizand ca Executivul liberal a fost votat de tradatori din ALDE, Pro-Romania, UDMR și chiar din PSD."De astazi incepe oficial austeritatea.…

- Pensiile majorate de la 1 ianuarie 2020 pentru anumite categorii și recalcularea altora din 2022 ar inseamna bani mult mai mulți pentru pensionarii care se incadreaza in criteriile impuse de proiecul de modificare a Legii nr.223/2015.

- Presedintele PMP Eugen Tomac a anuntat duminica, dupa sedinta Colegiului National, ca parlamentarii formatiunii sale vor vota in favoarea investirii Guvernului Orban doar daca PNL accepta mai multe conditii „in interesul Romaniei. Printre acestea se numara atentia pentru proiectele de infrastructura…