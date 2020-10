Raluca Turcan: Dacă regulile anti-COVID-19 nu sunt respectate, trebuie să intervină Poliţia "Evenimentele și transportul in comun reprezinta principalele motive de creștere a numarului de infectari. Au existat derapaje in campanie și, dupa anunțarea rezultatelor, in multe comunitați nu s-au mai ținut cont de masurile de protecție", a precizat Raluca Turcan la B1. Vicepremierul a mai afirmat ca Guvernul a cerut sporirea controalelor, precizand ca in multe locuri nu s-au respectat regulile. "Mereu am considerat ca rezultatele bune apar cand mergem umar la umar. E important sa se conștientizeze ca ținerea sub control a epidemiei se face pana la intrarea in spital. Deci… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

