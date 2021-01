Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anuntat, joi, 28 ianuarie, intr-o conferința de presa, ca cinci milioane de pensii vor fi recalculate in urmatoarele 18 luni, potrivit Mediafax. Aceasta evaluare, menționeaza Turcan, este prima dupa cea realizata in perioada 2005 – 2010. „Am vazut ce inseamna ca unii…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat ca legea pensiilor va suferi modificari, insa nu anul acesta. Pensiile romanilor vor fi calculate, in 2021, in baza legii in vigoare. Raluca Turcan a declarat, la TVR, ca anul acesta pensiile vor fi calculate potrivit legislației in vigoare. „In acest moment…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat ca in zilele urmatoare va emite un ordin privind recalcularea tuturor pensiilor, proces estimat a dura un an si jumatate, scrie News.ro . Invitat la o emisiune B1 TV, demnitarul a spus ca pentru aceast proces este nevoie de angajarea pe durata determinata a…

- Cresterea pensiilor cu 40% este o iluzie, deoarece Romania, in nicio etapa a dezvoltarii ei, nu este in stare sa faca efortul bugetar necesar acestei majorari, de 138 de miliarde de lei, a declarat ieri ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan.

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, anunta ca zilele urmatoare va emite un ordin privind recalcularea tuturor pensiilor, proces estimat a dura un an si jumatate. Pentru aceasta este nevoie de angajarea pe durata determinata a o mie de oameni si de achizitionarea de softuri, pentru care ministrul vizeaza…

- Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Raluca Turcan, a facut, marți, o vizita de lucru la Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitații de Munca, instituție aflata in subordinea Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). Vizita a avut loc in contextul in care in cadrul institutului…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a scris pe Facebook ca, impreuna cu reprezentantii Casei Nationale de Pensii, va anunta in cursul zilei de miercuri calendarul platii pensiilor pe anul 2021. ‘Discutia pe care am avut-o astazi la Casa Nationala de Pensii Publice mi-a oferit garantia…

- O comisie inter-ministeriala va fi infiintata de urgenta, pe 28 decembrie, cu scopul inceperii recalcularii pensiilor pe baza de contributivitate, a declarat, joi, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, in conferinta de presa organizata dupa preluarea mandatului. „As sublinia subiectul…