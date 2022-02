Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru PNL al Muncii, Raluca Turcan, iși acuza colegii social-democrați ca-i mint pe pensionari. „Subminarea guvernarii din interior este un joc extrem de periculos, iar „renegocierea” acum a PNRR este la fel de ”reala” dupa cum a fost și creșterea pensiilor cu 40% - o alta minciuna…

- Raluca Turcan, fostul ministru al Muncii susține intr-o postare pe Facebook, ca metoda promisiunilor exagerate in materie de pensii face parte, ca și metoda Accidentul, din modalitațile frecvent utilizate pentru escrocarea pensionarilor din Romania.

- Marius Budai a afirmat ca majorarile de pensii operate la inceputul anului au avut rolul unui colac de salvare, pentru a acoperi macar scaderea puterii de cumparare. Intrebat daca este posibila o noua majorare in cursul acestui an, ministrul a afirmat ca "nimic nu este exclus cand este vorba de bunastarea…

- "Le cer domnilor Cițu și Ciolacu sa explice pensionarilor cu venituri mici pe care ii țin in saracie de ce ei și partidele lor se opun eliminarii pensiilor speciale pentru aleșii locali, care pot ajunge la 7.000 de lei. In 26 de zile, aceste noi pensii speciale vor intra in plata, daca nu sunt oprite…

- Ministrul intermar al Muncii, Raluca Turcan, care l-a atacat pe Florin Cițu, spunand ca „este dispus sa joace la poker pana și banii de pensii”, nu va fi exclusa din partid, au declarat surse politice pentru Puterea.ro Raluca Turcan, vicepreședinte PNL, a lansat un mesaj critic la adresa echipei de…

- Deputatul PSD de Maramureș Gabriel Zetea a declarat ca „65% dintre membrii PSD n-au dorit sa intre la guvernare, pentru ca nu au avut satisfacția sa vada partidele care au jignit electoratul de stanga ca platesc aceste jigniri. Dar am decis sa lasam la o parte orgoliile.Am ales sa cedam primul ministru…

- Deputatul PSD Marius Budai, fost ministru al Muncii, afirma ca PSD nu va accepta o crestere de 7% a pensiilor "sub nicio forma". "Sa nu creada cineva ca cu acesti 11%, pensionarii, in speta parintii si bunicii nostri, se vor imbogati. Nicidecum. Incercam sa le creem un scut cat de cat in fata acestei…

- ,,Un principiu de la care plecam in procesul de reculculare a pensiilor este ca nicio pensie sa nu scada. Unele pensii mari pot avea și o creștere mai lenta. Nu vom vorbi de majorari din acestea ilare sau care sa starneasca, daca nu rasul, o revolta. Cand cineva vehiculeaza ca se muncește, atata timp…