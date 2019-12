Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Raluca Turcan susține ca odata cu abrogarea recursului compensatoriu, Guvernul va lua masuri pentru a evita amenzile de la CEDO. Astfel, statul va construi doua penitenciare noi, pentru a degreva actualele stabilimente.Citește și: SURSE - PLANURILE lui Ciolacu pentru Congresul…

- Alegerea primarilor in doua tururi se va face prin modificare legislatiei in Parlament, anunta loderul PNL Ludovic Orban. "Noi sustinem alegerea primarilor in doua tururi. Noi, daca ne mobilizam, putem, in Camera Deputatilor, sa adoptam alegerea primarilor in doua tururi. Am facut calculele priviotare…

- Vicepremierul Raluca Turcan a intervenit miercuri, in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterile privind proiectul de lege pentru dublarea alocatiilor de stat pentru copii, sa atentioneze ca adoptarea legii ar provoca probleme mari Romaniei.„Suntem in urmatoarea situatie. Punctul pe care il…

- Vicepremierul PNL Raluca Turcan i-a raspuns PSD-ului, miercuri seara, cu privire la deficitul bugetar și o creștere a varstei de pensionare, care insa s-ar putea face doar la cerere. Incercand sa faca o comparație cu situația din Franța, Turcan a facut o noua...

- Vești de ultima ora privind modificarea legii pensiilor. Guvernul ar vrea sa majoreze punctul de pensie mai devreme, dar si cu o suma mai mica decat cea anuntata de PSD. Liberalii vorbesc despre o creștere a punctului de pensie intre 100 și 150 de lei, care va intra in vigoare la inceputul…

- Vicepremierul Raluca Turcan a declarat, miercuri, ca Guvernul incearca sa direcționeze, 5% din PIB Educației, in 2020, prin efort cumulat al Ministerului Dezvoltarii și al Ministerului Fondurilor Europene.Intrebata daca Educația va avea, in 2020, 5 al suta din PIB, Raluca Turcan a declarat,…

- Vicepremierul Raluca Turcan a votat, duminica, la o sectie de votare din Sibiu, unde este sefa filialei judetene. "Am votat! Am votat pentru ca Romania sa ajunga cat mai rapid o țara in care Legea-i lege pentru toți! Sa fie o țara europeana in care pe primul loc sunt interesele și așteptarile celor…

- Klaus Iohannis a cerut, luni seara, de la Palatul Cotroceni, demisia șefului DIICOT, Felix Banila. El i-a reprosat acestuia modul in care a fost instrumentata ancheta in cazul de la Caracal. Șeful statului condamna modul in care a fost tratata familia Melencu. ”Nu ma voi referi la marile rateuri pesediste…