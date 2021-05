Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, anunta ca autoritatile romane vor contracta servicii de consultanta „de la o institutie financiara de prestigiu” international pentru reforma pensiilor si cea a salarizarii in sistemul bugetar. Ministrul reclama ceea ce numeste „demonstratii de superficialitate in ultima…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa la Ramnicu Valcea, ca indeamna pe toata lumea sa nu fie ingrijorata cu privire la evolutia Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR). "Eu v-as sfatui si indemn pe toti sa nu fie ingrijorati…

- "Peste un an inca nu vom fi gata, dar va dau o veste buna: avem deja 220.000 de dosare evaluate, cu resurse interne", a afirmat Raluca Turcan, citata de Agerpres .Ministrul Muncii a avansat termenul de un an si jumatate pana la finalizarea evaluarii tuturor celor 5 milioane de pensii din sistemul public.Raluca…

- Ministrul Muncii a ieșit in fața presei miercuri dupa-amiaza, dupa ședința de Guvern, cu precizari, intre altele, despre proiectul privind legea salarizarii in sistemul public. ”Am solicitat tuturor ministerelor de linie (…) sa prezinte propria viziune in privința salarizarii in sistemul public, plecand…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a afirmat, marti seara, ca ”au fost sporuri inventate doar pentru a masca necesitatea majorarii unor salarii”, precizand ca aproxiativ 80.000 de angajati in sistemul public cu salariul minim. Turcan a mai precizat ca activitatea trebuie eficientizata in institutiile…

- Ministrul Muncii a precizat ca angajarile vor fi facute pe o perioada determinata, iar salarizarea va fi asigurata din fonduri europene. ”Pe pensii am gasit deja solutia si va fi pusa in practica. Vom dubla practic personalul din casele de pensii pe o perioada si ii vom plati din fonduri europene pentru…

- Turcan a amintit ca numarul total al dosarelor de pensie care vor fi reevaluate pentru recalculare se ridica la aproximativ cinci milioane. ”Astazi am avut bucuria, alaturi de colegii mei, sa facem centralizarea la nivel national a numarului total de dosare intrate in evaluare pentru recalcularea tuturor…

- Bugetul de pensii primeste o subventie de aproximativ 18 miliarde de lei de la bugetul de stat, pentru acoperirea platii pensiilor, a declarat, sambata, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, in comisiile parlamentare de buget-finante. „Avem aproximativ 18 miliarde de lei subventie de…