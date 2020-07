Stiri pe aceeasi tema

Vicepremierul Raluca Turcan a anuntat ca autoritatile doresc ca in luna septembrie scoala sa inceapa in conditii normale, fata in fata, dar ca sunt pregatite si masuri pentru "scoala in conditii dificile". Turcan a mentionat ca, indiferent daca scoala va incepe fata in fata, predarea online va trebui…

Ne aplecam atenția asupra lui Emil Radu Moldovan, șeful Consiliului Județean Bistrița Nasaud

Executivul pregatește logistica pentru a putea incepe cursurile online

Primul interviu al lui Liviu Dragnea din inchisoare

S-a stabilit cum se vor ține cursurile școlare, incepand cu luna septembrie. Se pare ca vor fi clase de maximum 10-15 elevi, elevii sa stea maximum 4 ore pe zi la școala. Potrivit Edupedu.ro, fiecare ora de curs va dura cel mult 30 de minute, in condițiile in care jumatate din elevi invața de acasa…

Ministrul Educației, Monica Anisie , a vorbit si despre posibilitatea de a avea din nou cate 30-32 de elevi in sala de clasa, odata cu reinceprea anului scolar. „La acest moment, scenariul acesta nu-l vad posibil. Nu ne mai putem intoarce la salile de clasa pline cu 30 și ceva de elevi. Este clar ca…

Predarea online este o provocare atat pentru elevi, cat și pentru profesori, iar psihologii ii sfatuiesc pe parinți sa ii motiveze pe copii sa accepte sistemul online și sa participe activ la lecții, potrivit Mediafax.Unii elevi se plang de faptul ca s-au plictisit sa stea acasa și ca lecțiile…

Fie ca vrem sau nu sa conștientizam ori sa acceptam, școala online nu este pentru toți elevii, și asta pentru ca nu toți au dispozitivele necesare și acces la internet. Saptamana trecuta, printre alte masuri anunțate de ministerul Educației, se afla și cea prin care elevii și profesorii sunt obligați…