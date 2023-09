Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Culturii susține ca ceea ce s-a intamplat pe PNRR in domeniul culturii este „un pic de sabotaj la adresa identitații naționale sau daca nu o neglijența crasa cu privire la identitatea naționala”.

- Indragitul show ”Insula iubirii” se apropie de final. Cert este, ca ispita Oana Monea nu vrea sa auda de Marius Moise. Frumoasa blondina a fost intrebata recent de urmaritorii sai daca va ține legatura cu acesta. Reacția ispitei a fost una dura. Ce a spus diva? Ce spune Oana Monea despre Marius Moise…

- Guvernul britanic a definit o lista de 89 de amenințari la adresa securitații naționale, care include, in special, o posibila noua pandemie, capacitatea Rusiei de a perturba aprovizionarea cu energie la nivel mondial și condițiile meteorologice extreme. Despre aceasta relateaza "Adevarul european" cu…

- Noul val de regenerabile, gazele naturale din Marea Neagra și listarea Hidroelectrica au generat un val de entuziasm in privința perspectivelor Romaniei in domeniul energiei – și au mascat multe probleme nerezolvate. Cosmin Pacuraru, expert in domeniul...

- Studiu Deloitte Opt din zece companii din Romania se așteapta la un impact mare și foarte mare pe termen scurt și mediu al reglementarilor naționale și europene in domeniul economiei circulare, iar 70% considera ca alocarile de stat nu sunt suficiente, arata raportul Deloitte „Economia circulara. Percepția…

- Senator Gheorghița Mindruța, membru al Comisiei pentru aparare, ordine publica și siguranța naționala și al Comisiei pentru romanii de pretutindeni, s-a aratat impresionat de nivelul de implicare și de interesul manifestat de catre participanții prezenți la conferința finala a proiectului „Cadrul strategic…

- Patrimoniul nostru spiritual si material, concretizat in traditii, obiceiuri, mestesuguri vechi si moduri de viata bine randuite, constituie un important material de reflectie cu privire la prezent si la viitor, ce se cere pastrat si celebrat ca parte a memoriei noastre. Acest patrimoniu trebuie actualizat,…