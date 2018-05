Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele PNL, Raluca Turcan, intr-o postare pe Facebook spune ca decizia CCR cu privire la conflictul dintre președinte și ministrul Justiției arata faptul ca instituția s-a transformat in avocatul intereselor private ale coaliției PSD-ALDE. Liderul liberali mai puncteaza și ca din punct de…

- "Constat ca o initiativa, o dorinta a peste trei milioane de romani, este blocata de presedintele Romaniei. Practic, presedintele Klaus Iohannis blocheaza dorinta romanilor de a se exprima printr-un referendum. Asta este ceea ce face de fapt domnul presedinte Iohannis dincolo de optiunile dumnealui,…

- O profesoara musulmana a primit miercuri interdictia de a purta val in sala de clasa, dupa ce un tribunal specializat in litigii de munca a anulat o plangere impotriva legislatiei privind neutralitatea in orasul-land Berlin, care interzice ca angajatii din functii publice sa poarte simboluri religioase,…

- Curtea Constituționala a decis ca Parlamentul are voie sa modifice si alte articole din legile contestate, in plus fața de cele trimise legislativului pentru a fi puse in acord cu Legea Fundamentala. CCR a respins sesizarea PNL si USR referitoare modificarea legii de funcționare a Consiliului Superior…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a declarat sambata ca va merge personal la Curtea Constitutionala cand se va dezbate sesizarea privind existenta unui conflict Guvern – Presedinte ca urmare a respingerii cererii de revocare a sefei DNA Laura Coruta Kovesi. El a apreciat ca presedintele Klaus Iohannis…

- In ziua de 19 martie 2018, Plenul Curtii Constitutionale, investit in temeiul art.146 lit.a) teza intai din Constitutie si al art.11 alin.(1) lit.A.a) si art.15 din Legea nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, s-a pronuntat, in cadrul controlului anterior promulgarii,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis miercuri, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfașurarea referendumului.Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfașurarea…

- Curtea Constitutionala a Ucrainei anunta adoptarea Hotararii nr. 2-P/2018 in urma sesizarii initiate de 57 de parlamentari ucraineni, care au considerat ca Legea privind principiile politicii lingvistice de stat, adoptata in 2012 in perioada presedintelui Viktor Ianukovici, nu corespunde Constitutiei,…