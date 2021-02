Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul asigurarilor sociale pentru acest an este cu 10% mai mare decat cel de anul trecut și cu 20% mai mare decat cel alocat in 2019, anunța ministrul Muncii, sambata, dupa ce bugetul Ministerului Muncii a primit aviz favorabil in comisiile reunite pentru buget, finanțe și banci. „Bugetul…

- Intre timp, grupurile parlamentare pot depune amendamente la proiectul trimis de Guvern. Se doreste ca discutiile din comisii sa se finalizeze pana sambata, iar votul in plen asupra celor doua documente sa aiba loc martea viitoare. O dezbatere accelerata in legislativ are si legea pentru aprobarea plafoanelor…

- Guvernul continua la aceasta ora sedinta in care urmeaza sa adopte bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale. Premierul Florin Citu spunea ieri ca tintele bugetare raman aceleasi: un deficit de 7,16% din Produsul Intern Brut si alocarea de fonduri substantiale pentru investitii in domenii-cheie.…

- Raluca Turcan a declarat ca i-a asigurat pe reprezentantii CNSRL Fratia cu privire la acordarea stimulentului de risc pentru personalul din domeniul asistentei sociale si comunitare implicat in ingrijirea persoanelor vulnerabile pe perioada pandemiei ca Ministerul Muncii „sustine acordarea acestuia…

- Dupa ce a discutat, miercuri, cu reprezentanții Asociațiilor Orașelor, Municipiilor și Comunelor din Romania, liberala aflata in fruntea Ministerului Muncii a facut public faptul ca se pregatește o campanie de evaluare a ajutoarelor sociale. Procedura vizeaza situația din intreaga țara, iar de evaluare…

