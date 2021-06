Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii Raluca Turcan susține ca in direcțiile de asistența sociala și protecția copilului din țara sunt doar 3.600 de asistenți sociali, in condițiile in care necesarul ajunge la 12.000. Ministrul Muncii Raluca Turcan a participat luni la dezbaterea „Sanatatea mintala a copiilor…

- Medici și asistenți ai Direcției de Sanatate Publica Alba și ai Spitalului Județean din Alba Iulia vor fi voluntari pentru doua zile la primul centru de vaccinare de tip „Drive Thru” din oraș. Timp de trei zile – vineri, sambata și duminica, patru medici de la DSP Alba, cinci ai Spitalului Județean…

- Sanatoriul Balnear si de Recuperare Techirghiol, judetul Constanta, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a urmatoarelor functii contractuale, vacante: 1 post psiholog specialist; 2 posturi kinetoterapeuti debutanti; 2 posturi asistenti medicali BFT; 5 posturi asistenti…

- Pensii 2021. Ministrul Muncii Raluca Turcan, zilele acestea, a facut cateva precizari legate de pensii. Anunțul a venit ca urmare a unor noi date și situații gasite in neregula. Ministrul a vorbit de inechitați regasite in sistemul de pensii, dar și in cel de salarizare. Amandoua sunt legate una de…

- Necesarul de investitii in sectorul energetic romanesc, estimat la 12-15 miliarde de euro, depaseste cu mult fondurile europene disponibile in acest sector, a declarat, miercuri, Catalin Stancu, managing partner in cadrul companiei de consultanta Horvath & Partners, intr-o conferinta de presa. El a…

- Prezent, marți, la Ploiești, pentru o conferința privind vaccinarea și testarea Covid in sistemul de invațamant, ministrul Educației, Sorin Campeanu, s-a aratat nemulțumit de faptul ca a fost utilizat un numar foarte mic din cele peste 1,1 milioane de teste rapide distribuite in școli. Acesta a indicat,…

- Ministrul Muncii Raluca Turcan a fost invitata, vineri, sa-i raspunda lui Marcel Ciolacu dupa ce acesta a criticat intentia Guvernului de a diminua anvelopa pentru sporuri de la 30 la 20% din salariul de baza. „Nu ma aștept sa cunoasca legea salarizarii in domeniul public. Poate nici nu e…

- Primaria Baia Mare angajeaza personal contractual -10 posturi de asistent medical generalist debutant , pentru perioada determinata ce nu poate depași 30 de zile de la incetarea starii de alerta, in cadrul compartimentului Medicina Școlara și Universitara. Condițiile specifice pe care trebuie sa…