Stiri pe aceeasi tema

- PNL propune un armistițiu politic partidelor parlamentare. Premierul interimar Nicolae Ciuca a trimis marți oferta liderilor politici din Parlament. Scrisoarea nu conține altceva decat solicitarea de a se vota Guvernul Ciuca, pentru depașirea crizei, fara ceva la schimb

- „Guvernul Ciuca este la mana PSD. PSD a pus niște condiții, Nelu Tataru sa nu mai fie la Ministerul Sanatații, Raluca Turcan sa nu fie ministrul Muncii și alte lucruri pe care le cer. Din informațiile pe care le am, este un blocaj la nivelul negocierilor. Nicolae Ciuca este la Palatul Victoria, la fel…

- Vasile Dincu, presedintele Consiliului National al PSD, si Dumitru Buzatu, presedintele Consiliului Judetean Vaslui, au cerut in sedinta Biroului Permanent al partidului ca PSD sa nu voteze un guvern minoritar PNL-UDMR indiferent de numele premierului, sustin surse politice pentru News.ro. Vasile…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat marti, la Ploiesti ca Guvernul ia in calcul majorarea salariului minim mai devreme de sfarsitul acestui an, avand in vedere cresterile de preturi, iar propunerile de...

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a anuntat miercuri la Slatina, unde a avut intalniri cu angajatori din judetul Olt, ca de la inceputul acestui an au fost create, la nivel national, aproximativ 120.000 de locuri de munca "Acest guvern, dincolo de faptul ca si-a asumat aceasta directie…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, afirma, marti, dupa o discutie cu sindicatele si patronatele pe tema salariului minim, ca acesta trebuie sa creasca, dar orice majorare care se va face trebuie sa fie sustinuta de economie. Saptamana viitoare se va reuni Consiliul National Tripartit pentru a discuta…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, suplimentarea la 50.000 a contingentului de lucratori din afara UE care pot solicita drept de munca in acest an in Romania, a anuntat ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, arata Agerpres. "Guvernul a aprobat astazi (miercuri, n.r.)…