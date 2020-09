Stiri pe aceeasi tema

- Duminica 27 septembrie, dupa ora 9 seara, vom afla rezultatele alegerilor locale la ZLATNA si vom sti cine va fi primarul orașului in urmatorii 4 ani. Orașul este condus in prezent de un primar PNL, Silviu Ponoran. Citește și Pe mana cui lași ALBA IULIA dupa alegerile locale? LISTA candidaților la…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a ridicat problema amanarii alegerilor locale, astfel incat acestea sa fie comasate cu legislativele, in decembrie. Surse din PSD sustin pentru „Adevarul“ ca sefului social-democrat i s-a transmis insa clar de catre primari ca vor sa organizeze alegeri cat mai repede.

- Ludovic Orban a solicitat vicepremierului Raluca Turcan sa existe o intalnire cu asociatiile autoritatilor locale, Asociatia Municipiilor si a comunelor pentru a discuta in detaliu masurile luate in contextul deschiderii anului scolar pe 14 septembrie. Seful Executivului a anuntat ca Guvernul va…

- PRO Romania Alba și-a definitivat, lista de candidați la alegerile locale 2020, pentru Primaria Alba Iulia și pentru 9 primarii de municipii și orașe din județ. In iunie, PSD a anunțat ca social democrații sunt deschiși la alianțe cu PRO Romania și ALDE, pentru alegerile locale, dar liderul PRO Romania…

- PSD Salaj a transmis, joi, cotidianului Magazin Salajean, lista candidaților la alegerile locale ce vor avea loc in aceasta toamna, in 27 septembrie, in cazul in care situația pandemica din Romania nu va schimba data scrutinului. Pentru corecta informare a cetațenilor, publicam aceasta lista, cu mențiunea…

- PSD Cluj, sub conducerea interimarului Gheorghe Șimon (FOTO), nu are candidați la primarii importante din județul Cluj. Daca la alegerile locale din 2016 social-democrații au obținut 33 de mandate de primar, acum lucrurile arata sumbru.In Cluj-Napoca, Florești și Dej, PSD Cluj nu are inca candidați,…

- Presedintele PMP Sibiu, Ion Ariton, a afirmat marti, intr-o conferinta de presa sustinuta alaturi de liderul partidului, europarlamentarul Eugen Tomac, ca sunt sanse reale ca la alegerile locale candidatii formatiunii sa castige sapte-opt primarii din judet, potrivit Agerpres.La eveniment…