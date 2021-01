Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o intalnire cu membrii Coaliției pentru Dezvoltarea Romaniei și HoReCa, ministrul Muncii a anunțat pe Facebook ca, masurile de sprijin pentru angajatorii și angajații din sectoarele vulnerabile, care au fost in vigoare și anul trecut, vor fi prelungite. Ce se intampla cu șomajul tehnic in 2021…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a discutat marti cu reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei si cu cei ai industriei HoReCa si a decis prelungirea masurilor active aplicate anul trecut, precum timpul redus de lucru sau somajul tehnic. "Discutiile pe care le-am avut astazi cu reprezentantii…

- Masurile de sprijin pentru angajații și angajatorii din sectoarele cele mai vulnerabile, care au fost aplicate anul trecut, vor fi prelungite, a postat pe Facebook Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției...

- „Discutiile pe care le-am avut astazi (marti - n.r.) cu reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei si cu cei ai industriei HoReCa au vizat, in principal, eficienta si modul de aplicare a masurilor de sprijin dedicate sectoarelor de activitate cele mai afectate de pandemie. Am apreciat la partenerii…

- ”Discuțiile pe care le-am avut astazi cu reprezentanții Coaliției pentru Dezvoltarea Romaniei și cu cei ai industriei HoReCa au vizat, in principal, eficiența și modul de aplicare a masurilor de sprijin dedicate sectoarelor de activitate cele mai afectate de pandemie. Am apreciat la partenerii mei de…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, sustine marti o conferinta de presa privind masurile de sprijin care se vor derula pe perioada de tranzitie 2020-2021. Conferinta se va transmite live pe paginile de FB ale MADR si Adrian Oros. Directorul general al Agentiei pentru Finantarea…

- Masura de sprijin pentru capital de lucru in cazul IMM-urilor va fi deschisa pe 26 octombrie, a declarat Florin Jianu, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), vineri, la finalul intrevederii pe care reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea…

- Premierul Ludovic Orban a subliniat pozitia clara a Guvernului de a mentine cota unica de impozitare si faptul ca nu are in vedere majorari de taxe si nici introducerea de taxe noi, in intalnirea pe care a avut-o, vineri, la Palatul Victoria, cu reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR).…